اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة

اشتد إعصار إيرين ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة ومن المرجح أن يتسبب في أمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

راجعت قوة إعصار إيرين، اليوم الأحد، إلى الفئة الثالثة على مقياس الأعاصير، بعدما بلغت أمس ذروتها كعاصفة من الفئة الخامسة، وهو ما جعله أول إعصار عنيف يسجل في المحيط الأطلسي خلال عام 2025.

ورغم انخفاض سرعة الرياح، واصلت النطاقات الخارجية للإعصار اجتياح جزر العذراء وبورتو ريكو محملة بأمطار غزيرة ورياح وصلت قوتها إلى مستوى العاصفة المدارية، ما تسبب في فيضانات محلية وتعطل بعض شبكات الكهرباء.

وأوضحت خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن تراجع شدة الرياح لا يعني بالضرورة انخفاض مستوى الخطورة، إذ اتسع النطاق الإجمالي للعاصفة بشكل ملحوظ. وعلى إثر ذلك، جرى إصدار تحذيرات من عاصفة مدارية في جزر توركس وكايكوس، إضافة إلى تنبيهات لسكان جنوب شرق جزر الباهاما بضرورة مراقبة تطورات الطقس عن كثب خلال الساعات المقبلة.

وبينما يُستبعد أن يضرب إعصار إيرين الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل مباشر، فإن اتساع حجمه – الذي تضاعف تقريبًا ثلاث مرات – يثير مخاوف من تشكل تيارات ساحبة قوية على طول الساحل، قد تعرض حياة مرتادي الشواطئ للخطر. كما حذرت التوقعات من احتمال غمر مياه البحر لأجزاء من الطريق السريع بجزر "أوتر بانكس" في ولاية نورث كارولينا بفعل ارتفاع المد والجزر بحلول منتصف الأسبوع.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن جزيرة برمودا قد تكون على خط مسار الإعصار في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يتحرك النظام الجوي نحو الشمال ثم الشمال الشرقي، ما قد يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى الجزيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أن بلغت سرعة الرياح القصوى لإعصار إيرين أمس السبت 160 ميلاً في الساعة (260 كيلومتراً في الساعة)، لتضعه في مصاف الأعاصير شديدة الخطورة من الفئة الخامسة. إلا أن الانخفاض الملحوظ في شدته لا يقلل من المخاطر المصاحبة، خاصة مع التوسع الكبير في تأثيراته المناخية على مساحات واسعة من الكاريبي والمحيط الأطلسي.

وفي الوقت ذاته، تتأهب سلطات الطوارئ في بورتو ريكو وجزر العذراء الأمريكية لتداعيات الأمطار الغزيرة، وسط مخاوف من انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقد أعلنت فرق الإنقاذ عن حالة استنفار قصوى، تحسبًا لأي طوارئ ناجمة عن الفيضانات المفاجئة أو الرياح العاتية.

من جهة أخرى، حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الأعاصير العنيفة مثل "إيرين" تعكس بوضوح تزايد شدة الظواهر المناخية المرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما يستدعي خططًا أكثر فاعلية للتأهب والاستجابة في دول الكاريبي والمناطق الساحلية للولايات المتحدة. ويرى خبراء المناخ أن مواسم الأعاصير في السنوات الأخيرة تتسم بحدة غير مسبوقة، ما يضاعف المخاطر الاقتصادية والبشرية.

وتتابع السلطات الأمريكية والكاريبية الوضع لحظة بلحظة، وسط تأكيدات من خبراء الأرصاد أن مسار الإعصار قد يشهد تغييرات خلال الأيام المقبلة، ما يتطلب يقظة عالية من السكان في المناطق الواقعة على خط العاصفة