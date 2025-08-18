قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باراك: لبنان أنجز "الخطوة الأولى" في نزع سلاح حزب الله والأنظار تتجه إلى إسرائيل
أحمد حسن يعلن قرارا صادما في الزمالك يخص هذا اللاعب
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة

اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الرابعة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الرابعة
الخارجي

اشتد إعصار إيرين ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة ومن المرجح أن يتسبب في أمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

راجعت قوة إعصار إيرين، اليوم الأحد، إلى الفئة الثالثة على مقياس الأعاصير، بعدما بلغت أمس ذروتها كعاصفة من الفئة الخامسة، وهو ما جعله أول إعصار عنيف يسجل في المحيط الأطلسي خلال عام 2025. 

ورغم انخفاض سرعة الرياح، واصلت النطاقات الخارجية للإعصار اجتياح جزر العذراء وبورتو ريكو محملة بأمطار غزيرة ورياح وصلت قوتها إلى مستوى العاصفة المدارية، ما تسبب في فيضانات محلية وتعطل بعض شبكات الكهرباء.

وأوضحت خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن تراجع شدة الرياح لا يعني بالضرورة انخفاض مستوى الخطورة، إذ اتسع النطاق الإجمالي للعاصفة بشكل ملحوظ. وعلى إثر ذلك، جرى إصدار تحذيرات من عاصفة مدارية في جزر توركس وكايكوس، إضافة إلى تنبيهات لسكان جنوب شرق جزر الباهاما بضرورة مراقبة تطورات الطقس عن كثب خلال الساعات المقبلة.

وبينما يُستبعد أن يضرب إعصار إيرين الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل مباشر، فإن اتساع حجمه – الذي تضاعف تقريبًا ثلاث مرات – يثير مخاوف من تشكل تيارات ساحبة قوية على طول الساحل، قد تعرض حياة مرتادي الشواطئ للخطر. كما حذرت التوقعات من احتمال غمر مياه البحر لأجزاء من الطريق السريع بجزر "أوتر بانكس" في ولاية نورث كارولينا بفعل ارتفاع المد والجزر بحلول منتصف الأسبوع.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن جزيرة برمودا قد تكون على خط مسار الإعصار في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يتحرك النظام الجوي نحو الشمال ثم الشمال الشرقي، ما قد يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى الجزيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أن بلغت سرعة الرياح القصوى لإعصار إيرين أمس السبت 160 ميلاً في الساعة (260 كيلومتراً في الساعة)، لتضعه في مصاف الأعاصير شديدة الخطورة من الفئة الخامسة. إلا أن الانخفاض الملحوظ في شدته لا يقلل من المخاطر المصاحبة، خاصة مع التوسع الكبير في تأثيراته المناخية على مساحات واسعة من الكاريبي والمحيط الأطلسي.

وفي الوقت ذاته، تتأهب سلطات الطوارئ في بورتو ريكو وجزر العذراء الأمريكية لتداعيات الأمطار الغزيرة، وسط مخاوف من انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقد أعلنت فرق الإنقاذ عن حالة استنفار قصوى، تحسبًا لأي طوارئ ناجمة عن الفيضانات المفاجئة أو الرياح العاتية.

من جهة أخرى، حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الأعاصير العنيفة مثل "إيرين" تعكس بوضوح تزايد شدة الظواهر المناخية المرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما يستدعي خططًا أكثر فاعلية للتأهب والاستجابة في دول الكاريبي والمناطق الساحلية للولايات المتحدة. ويرى خبراء المناخ أن مواسم الأعاصير في السنوات الأخيرة تتسم بحدة غير مسبوقة، ما يضاعف المخاطر الاقتصادية والبشرية.

وتتابع السلطات الأمريكية والكاريبية الوضع لحظة بلحظة، وسط تأكيدات من خبراء الأرصاد أن مسار الإعصار قد يشهد تغييرات خلال الأيام المقبلة، ما يتطلب يقظة عالية من السكان في المناطق الواقعة على خط العاصفة

ايرين اعصار الولايات المتحده تسونامي فيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

تموين الشرقية

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

توك توك

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد