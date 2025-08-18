قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسامة حسن بعد شكوى أمين عمر: كل قرارته صح وشماعة التحكيم بقت أوفر قوي

أسامة حسن
أسامة حسن
باسنتي ناجي

علق نجم الزمالك السابق أسامة حسن علي شكوي نادي بيراميدز ضد آمين عمر.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"حتي انت بتشتكي من آمين عمر انا اتفرجت علي المباراه كل قرارته صح شماعه التحكيم بقت أوفر اوي من بيراميدز  والفريق المنافس".

وكشف نادي بيراميدز عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

وأكد بيراميدز في شكواه أن الحكم تربص بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة بدون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ، في حين أنه تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة، ومدرب الإسماعيلي دخل الملعب في واقعتين دون أن ينال حتى توبيخا من الحكم.

وأضاف بيراميدز أن الحكم تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي النادي الإسماعيلي سواء في لعبات تستحق الطرد المباشر أو لضرب بدون كرة، وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الإسماعيلي رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام الفار في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه.

وشدد النادي على أن الحكم ساعد لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل ادعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب، ومطالبا في نهاية شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي.

اسامة حسن الاهلي الزمالك

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

علي جمعة

علي جمعة: النفس البشرية ليست معصومة من الزلل ويستوي في ذلك الآدميون إلا من اصطفاهم الله لرسالته

المفتي

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟ .. المفتي يجيب

مسرح فني

موسكو تحتضن دورة متخصصة في المسرح الروسي للمواهب الشابة من دول بريكس+

بالصور

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

