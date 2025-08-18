قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
سلامة داود يؤم المصلين بصلاة الجنازة على رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال
كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور
رويترز: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد
سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة
بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟
رسميا.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري إلى ستاد السلام
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وبدأ الاستعداد لمباراة قوية أمام مودرن سبورت، المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

 موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام المباراة الخميس 21 أغسطس 2025، علي استاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، وذلك في التاسعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

أون تايم سبورتس، مع تغطية تحليلية من نخبة نجوم الكرة المصرية.

 

المباراة تحمل طابعًا خاصًا بعدما دعم كلا الفريقين صفوفهما بعدد كبير من الصفقات الجديدة، حيث يسعى الزمالك لتعويض تعثره السابق والمضي قدمًا نحو المنافسة على لقب الدوري، فيما يطمح مودرن سبورت لتقديم مفاجأة أمام أحد كبار الدوري.

صفقات الزمالك:
تعاقد مع 10 لاعبين أبرزهم شيكو بانزا، عمرو ناصر، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، والبرازيلي خوان ألفينا.

صفقات مودرن سبورت:
تعاقد مع أسماء بارزة مثل الحارس محمد أبو جبل، التونسي أحمد مزهزد، الجزائري آدم رجيمي، والنيجيري جودوين شيكا، بجانب عدة تدعيمات محلية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري

26 أغسطس: الزمالك × فاركو – استاد القاهرة (9 مساءً)

31 أغسطس: وادي دجلة × الزمالك – استاد السلام (9 مساءً)

13 سبتمبر: الزمالك × المصري – استاد برج العرب (8 مساءً)

18 سبتمبر: الإسماعيلي × الزمالك – استاد الإسماعيلية (5 مساءً)

23 سبتمبر: الجونة × الزمالك – استاد القاهرة (8 مساءً)

29 سبتمبر: الأهلي × الزمالك – استاد القاهرة (8 مساءً)

الجدول يضع الزمالك أمام سلسلة من المواجهات القوية، أبرزها القمة أمام الأهلي في نهاية سبتمبر.

