موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وبدأ الاستعداد لمباراة قوية أمام مودرن سبورت، المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام المباراة الخميس 21 أغسطس 2025، علي استاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، وذلك في التاسعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

أون تايم سبورتس، مع تغطية تحليلية من نخبة نجوم الكرة المصرية.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا بعدما دعم كلا الفريقين صفوفهما بعدد كبير من الصفقات الجديدة، حيث يسعى الزمالك لتعويض تعثره السابق والمضي قدمًا نحو المنافسة على لقب الدوري، فيما يطمح مودرن سبورت لتقديم مفاجأة أمام أحد كبار الدوري.

صفقات الزمالك:

تعاقد مع 10 لاعبين أبرزهم شيكو بانزا، عمرو ناصر، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، والبرازيلي خوان ألفينا.

صفقات مودرن سبورت:

تعاقد مع أسماء بارزة مثل الحارس محمد أبو جبل، التونسي أحمد مزهزد، الجزائري آدم رجيمي، والنيجيري جودوين شيكا، بجانب عدة تدعيمات محلية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري

26 أغسطس: الزمالك × فاركو – استاد القاهرة (9 مساءً)

31 أغسطس: وادي دجلة × الزمالك – استاد السلام (9 مساءً)

13 سبتمبر: الزمالك × المصري – استاد برج العرب (8 مساءً)

18 سبتمبر: الإسماعيلي × الزمالك – استاد الإسماعيلية (5 مساءً)

23 سبتمبر: الجونة × الزمالك – استاد القاهرة (8 مساءً)

29 سبتمبر: الأهلي × الزمالك – استاد القاهرة (8 مساءً)

الجدول يضع الزمالك أمام سلسلة من المواجهات القوية، أبرزها القمة أمام الأهلي في نهاية سبتمبر.