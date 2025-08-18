بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق مفاجئ اندلع في ترام الرمل بالإسكندرية

اخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، حريقا اندلع في ترام الرمل بمحطة مصطفى كامل، وذلك بعد إخلاء الركاب بشكل سريع، عقب خروج دخان كثيف من إحدى العربات، دون إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية امن الإسكندرية بقيادة اللواء رشاد فاروق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في ترام الرمل بالإسكندرية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ في محطة مصطفى كامل.

وتبين ان العربة المتضررة تحمل رقم 714 وكانت في طريقها من محطة سيدي جابر إلى محطة فيكتوريا، حيث اندلع الحريق في أحد العربات وانتقاله للأخرى، حيث بدأ الحريق بوقوع ماس كهربائي وعلى الفور تم إخلاء الركاب، وواصلت قوات الحماية المدنية في إخماده.

وقد امتد الحريق إلى إحدى العربات بنسبة تلفيات كبيرة، بينما لحقت بالعربة الأخرى أضرار طفيفة، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وإنهاء أعمال الإطفاء والتبريد.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.