خبير إستراتيجي: المقترح المصري القطري يمثل فرصة حقيقية لبدء مسار شامل لإنهاء الحرب في غزة

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن المخطط الإسرائيلي الحالي يستهدف استكمال تدمير ما تبقى من محافظات القطاع وتهجير سكانها مع إقامة معسكرات خيام لمليون فلسطيني.

وقال محمد عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة حقيقية لبدء مسار شامل لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن حركة حماس وافقت عليه.

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب للحفاظ على بقائه في الحكم، مؤكدا أن هذه المرحلة ستشهد حصار مدن غزة، وسيحدث توغلات عسكرية تستهدف البنية التحتية لحماس.