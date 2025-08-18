مصر المستقبل: جهود مصر في غزة تاريخية.. والوساطة المصرية الأكثر فاعلية

قال المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إن جهود مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة تاريخية، حيث لعبت دورًا بارزًا في وقف إطلاق النار بالقطاع، وتتصف هذه الجهود بالثبات والمسؤولية الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "عناني"، في بيان، أنه لطالما كانت مصر في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول دائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وظهر ذلك جليًا في مختلف الأزمات التي شهدها قطاع غزة؛ فبفضل قنوات الاتصال المفتوحة التي تحتفظ بها مع كافة الأطراف، أصبحت القاهرة الوسيط الأكثر فاعلية وقدرة على احتواء التصعيد ومنع المزيد من إراقة الدماء، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية لا تعمل فقط على تهدئة الوضع، بل تسعى جاهدة لإيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتُخفف من معاناته الإنسانية.

وأوضح أنه لم يقتصر الدور المصري على المفاوضات السياسية فحسب، بل امتد ليشمل تقديم الدعم الإنساني العاجل لقطاع غزة؛ فبشكل متواصل، فتحت مصر معبر رفح البري أمام قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية، مقدمةً شريان حياة رئيسيًا لسكان القطاع المُحاصر، ويعكس هذا الالتزام موقفًا أخلاقيًا راسخًا ومسؤولية إنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، ويؤكد أن مصر تنظر إلى الأزمة من منظور شامل يجمع بين الحلول السياسية والعمل الإنساني.

ولفت إلى أنه بالرغم من نجاح جهود الوساطة في إيقاف جولات التصعيد، يبقى الطريق نحو الاستقرار الكامل طويلًا ومليئًا بالتحديات، ومع ذلك، فإن إصرار مصر على مواصلة دورها الريادي يبعث على الأمل، فكل وساطة ناجحة وكل شحنة إغاثة تصل إلى القطاع تؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها ستبقى صوت العقل والوسيط الأمين في منطقة مُضطربة، سعيًا نحو تحقيق سلام عادل وشامل.