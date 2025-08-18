إبراهيم نور الدين: أزمة معروف وهانى بدون لازمة.. وأنا ضد قرار الحكم

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أن ما حدث بين الحكم محمد معروف ومحمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري أزمة بدون لازمة.



ونجح النادي الأهلي فى الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الثانى لبطولة الدوري.



وقال نور الدين في تصريحاته أنه ضد قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني في مباراة فاركو.



وتابع أن المباراة كانت شبه محسومة للأهلي بسبب فارق الاهداف الكبير امام فاركو فبالتالي الأمر لا يستدعي ما حدث.



على جانب أخر .. كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي من الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مباراته أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.



وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، أن إدارة الأهلي أرسلت الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة من اتحاد الكرة، لضمان استقدام طاقم تحكيم دولي يتمتع بالخبرة والحيادية، في ظل أهمية المباراة.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، باعتبارها إحدى المحطات المؤثرة في سباق الصدارة بجدول الدوري.