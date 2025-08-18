قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم نور الدين: أزمة معروف وهانى بدون لازمة.. وأنا ضد قرار الحكم

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
حمزة شعيب

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أن ما حدث بين الحكم محمد معروف ومحمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري أزمة بدون لازمة.


ونجح النادي الأهلي فى الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الثانى لبطولة الدوري.


وقال نور الدين في تصريحاته أنه ضد قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني في مباراة فاركو.


وتابع أن المباراة كانت شبه محسومة للأهلي بسبب فارق الاهداف الكبير امام فاركو فبالتالي الأمر لا يستدعي ما حدث.


على جانب أخر .. كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي من الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مباراته أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.


وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، أن إدارة الأهلي أرسلت الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة من اتحاد الكرة، لضمان استقدام طاقم تحكيم دولي يتمتع بالخبرة والحيادية، في ظل أهمية المباراة.


ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، باعتبارها إحدى المحطات المؤثرة في سباق الصدارة بجدول الدوري.

إبراهيم نور الدين محمد هاني فاركو الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

تعليق صادم لـ اتحاد العمال على مقترح بدء العمل من 5 صباحا

القداس الإلهي

تدشين أواني لخدمة المذبح في كنيسة القديس بولس بديرمواس

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.. القاهرة والدوحة تتصديان للمشروع الإسرائيلي في غزة

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد