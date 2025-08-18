وزير الزراعة: نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية في هذا الموعد

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن مراكز البحوث لها دور كبير في التأقلم مع التغيرات المناخية بما يفيد الزراعة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مصدر مهم للعديد من الدول في توفير منتجات زراعية أمنة.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية للعام الحالي، مؤكدا أنه نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية خلال أقل من 5 سنوات، مؤكدا أنه جاهزون للدخول في شراكات مع المستثمرين لزيادة الصادرات الزراعية.