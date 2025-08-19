قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 امتحان الفيزياء لطلاب علمي وامتحان التاريخ لطلاب أدبي للنظامين الجديد والقديم

ويستمر زمن امتحان الفيزياء لطلاب علمي وامتحان التاريخ لطلاب أدبي للنظامين الجديد والقديم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 من 9 صباحا لـ 12 ظهراً

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 السبت الماضي الموافق 16 أغسطس 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، وتستمر  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025 للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 ، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم بمدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .


مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

