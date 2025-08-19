صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مؤكداً أنها تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم. أن تأكيد الرئيس على إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ يبعث برسالة طمأنة قوية للمواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن توجيه الرئيس بضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على قدرات الدولة الذاتية، بعيداً عن الضغوط الخارجية.

وأشار سامي نصر الله. إلى أن حديث الرئيس حول ضمان سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية يمثل خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وأكد "عضو مجلس النواب" أن تشديد الرئيس على تمكين القطاع الخاص وإتاحة التمويل والحوافز له يعد دعماً حقيقياً لدوره كشريك أساسي في دفع النمو الاقتصادي، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز فرص العمل والتنمية.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وهو ما يضع مصر على مسار أكثر قوة نحو مستقبل اقتصادي واعد.