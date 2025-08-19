إطلالة مختلفة.. هاجر احمد بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

تألقت الفنانة هاجر أحمد في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والأنوثة، حيث ارتدت فستاناً برتقالياً مفعماً بالحيوية من قماش انسيابي يبرز رشاقتها.

الفستان جاء بتصميم عصري أوف شولدر على كتف واحد مع كم طويل وفتحة جانبية عند الساق أضافت لمسة من الجاذبية والرقي.

ونسّقت هاجر الإطلالة مع حقيبة يد كلاسيكية باللون الأبيض بتصميم فاخر، إلى جانب حذاء بكعب عالٍ باللون النيود الفاتح، ما منح مظهراً متوازناً وأنيقاً. أما من حيث الإكسسوارات، فقد اختارت سلاسل رقيقة، أساور وخواتم أضفت لمسة أنثوية لافتة.

فيما يخص الجمال، اعتمدت مكياجاً ناعماً بدرجات برونزية يبرز ملامحها الطبيعية مع أحمر شفاه وردي هادئ، بينما جاءت تسريحة الشعر مرفوعة نصف رفعة مع انسدال باقي الخصلات للخلف، في إطلالة مثالية للسهرات والمناسبات الصيفية.

هذه الإطلالة عكست ذوق هاجر أحمد الراقي في اختيار ألوان جريئة وتصميمات أنثوية مميزة.