مخدرات دليفري.. قرار عاجل من المحكمة ضد تاجري الآيس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة «عاطلان «لأحدهما معلومات جنائية» – مقيمان بالجيزة» وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهما علىة قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.