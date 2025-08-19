خبير: مصر تواصل تحسين مؤشرات الاقتصاد وسط إشادة دولية

أكدت د. وفاء الشريف، أستاذ الاقتصاد الرقمي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية واهتمام كبير من صناع القرار.

إشادة من البنك الدولي

أشارت الشريف خلال صباح الخير يا مصر إلى أن البنك الدولي أشاد بما يقوم به صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري، مما يعكس الثقة الدولية في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

نمو في الاحتياطي النقدي

أعلن محافظ البنك المركزي أن الاحتياطات الدولية لمصر ارتفعت إلى 49 مليار دولار مقارنة بـ46 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 4.5%، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار المالي.

تحسن في الصادرات والميزان التجاري

شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، الأمر الذي ساهم في تحسين الميزان التجاري، ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسن على سجل التعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى.