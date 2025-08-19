قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تعرف على الاشتراطات القانونية اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات على الطرق

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق
أميرة خلف

أقر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة عدة ضوابط تستهدف ضبط عملية وضع الإعلانات واللافتات بما يحافظ على المظهر الحضاري ويضمن السلامة العامة.


وألزم القانون الراغبين في وضع الإعلانات باتباع مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تنظم هذه العملية بشكل دقيق، والتي جاءت وفقا للآتي:

نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناءً على طلب من المُعلن.

كما يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا للقانون، يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، للجهة المختصة.

ويحدد الجهاز القومي مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

قانون تنظيم الإعلانات الإعلانات اعلانات الطريق العام قانون مجلس النواب

