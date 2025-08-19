المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي

شاركت المستشارة أمل عمار ،رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم ، بكلمة في الجلسة الافتتاحية من فعالية "قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى" في دورتها الثانية والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور احمد هنو وزير الثقافة ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس، ونخبة من الإعلاميين ورؤساء الهيئات والاكاديميين والسفراء من مختلف الدول العربية ، والشابات والشباب العرب.



واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتعبير عن سعادتها بالمشاركة في هذه القمة الهامة، وقدمت أسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، على رعايتهما الكريمة لهذه القمة، التي تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من شبابنا العربي، في إطار من التعاون، والإبداع، والتطلع إلى مستقبل أفضل لأمتنا العربية.



وأضافت أنه من دواعي الفخر أن تنعقد هذه القمة في مدينة العلمين الجديدة، تلك المدينة التي باتت رمزًا لمصر الحديثة، ونموذجًا متفردًا لرؤية الدولة في بناء مدن الجيل الرابع، بما تحمله من رسالة أمل مفادها أن حاضرنا يُبنى على أسس من التطوير والتقدم، وأن مستقبلنا يحمل فرصًا واعدة للأجيال القادمة موضحة إن اختيار العلمين لاستضافة هذه القمة يجسد الإرادة القوية لمصر في أن تكون ملتقى للأفكار المبدعة، وحاضنة لطموحات الشباب العربي.



كما أكدت رئيسة المجلس على أن الإعلام في عالمنا المعاصر لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي، وصناعة الرأي العام، وتوجيه الطاقات نحو البناء والتنمية. ومن هنا تبرز أهمية هذه القمة، التي تعكس إيمان قيادتنا السياسية العميق بقدرات شبابنا العربي، وبأنهم هم شركاء الحاضر وصنّاع المستقبل.

ترسيخ القيم الإيجابية داخل مجتمعاتنا

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المرأة العربية، والمصرية على وجه الخصوص، كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في هذا المسار. فقد أثبتت حضورها المتميز في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى الإبداعي، وأسهمت بجهودها في ترسيخ القيم الإيجابية داخل مجتمعاتنا، والدفاع عن قضايا أوطاننا والإنسانية جمعاء، وفي هذا الإطار، يولي المجلس القومي للمرأة أهمية خاصة للإعلام الواعي، ويعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والجامعات، إيمانًا منه بدور الشباب في قيادة المستقبل الإعلامي للعالم العربي، وإرساء إعلام يقوم على المهنية، والموضوعية، والانتماء لقيم الهوية العربية.

حيث يضم المجلس فى تشكيله لجنة خاصة للإعلام.. تعمل على دراسة السياسة الإعلامية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع واقتراح المواد الإعلامية التي تهدف إلى دعم دور المرأة في الأسرة وفي المجتمع ، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور .. علاوة على متابعة ما يرد في وسائل الإعلام المختلفة حول حقوق المرأة وواجباتها ، وإبداء الرأي فيها .

وتفعيل الكود الإعلامي الذي صدر من المجلس وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المهنية والأخلاقية، لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام، ليكون مرجعًا أساسيًا للمؤسسات الإعلامية في تقديم صورة منصفة وواقعية للمرأة بعيدًا عن الصور النمطية. هذا إلى جانب المرصد الإعلامي بالمجلس، الذي يتابع ويرصد المحتوى الإعلامي بصورة دورية، ويحلل اتجاهاته، ويقدّم توصيات بنّاءة تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز إعلام مسؤول يعكس إنجازات المرأة ودورها الريادي في المجتمع.



وأضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس يضم فى تشكيله أيضًا لجنة للشباب .. تعمل على تمكين شباب وفتيات مصر، وتبني مبادراتهم وأفكارهم المبتكرة، وإشراكهم في صياغة البرامج والمشروعات التي تعزز من مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة. وتعد اللجنة منصة حوارية مفتوحة لاحتضان طاقات الشباب، والاستماع إلى تطلعاتهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا قادة المستقبل القادرين على صنع القرار، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

ووجهت رئيسة المجلس رسالة الى الشابات و الشباب العربي، قائلة:"أنتم الأمل، وأنتم صناع التغيير، وأنتم القوة الحقيقية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص. اجعلوا رسالتكم الإعلامية نبيلة، ومنابر إعلامكم منارات لنشر الحقيقة، والدفاع عن هويتنا العربية، وترسيخ ثقافة السلام، والتسامح، والتنمية.."، وتابعت:"إنكم تمثلون مستقبل أوطانكم، وتحملون أمانتها بين أيديكم، فأنتم الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة النهضة، وعليكم تقع مسؤولية حماية مكتسبات الحاضر وصياغة ملامح المستقبل. فكونوا على قدر الثقة التي أولتكم إياها أوطانكم، وكونوا دائمًا طليعة التقدم، وحملة مشاعل البناء والتنمية".



وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن مستقبل الإعلام والشباب في العالم العربي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعزيز التعاون المشترك بين مؤسساتنا العربية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وفتح مسارات جديدة للعمل الجماعي. فالتكامل بين الأوطان العربية في مجالي الإعلام والشباب هو السبيل لبناء قوة ناعمة مؤثرة، تعكس هويتنا، وتخاطب العالم بصوت واحد يعبر عن طموحاتنا المشتركة.

واختتمت كلمتها ، بالتعبير عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق لقمة اليوم، وأن تخرج بتوصيات عملية ورؤى ملهمة تسهم في تعزيز دور الإعلام الشبابي العربي في خدمة أوطاننا ومجتمعاتنا، وتفتح آفاقًا جديدة لغدٍ أكثر إشراقًا للأمة العربية.