الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 211 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 وحتى 18 اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط 3 أطنان و264 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك.

شملت المضبوطات لحومًا مذبوحة خارج المجازر، ومقطعات دواجن ولحوم، ومصنعات مجهولة المصدر، ودهونًا بها تغير في الخواص، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة عن تحصين 160,611 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

حملات مكثفة على أسواق اللحوم

كما أسفرت حملاتها المكثفة على أسواق اللحوم عن ضبط أكثر من 49.8 طن من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وعقدت المديرية 145 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية الحما بمركز طنطا، قدمت خدماتها لـ 470 حيوانًا و1900 طائر. كما تم تنفيذ عدة ندوات إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات وإزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية وإرشادية مجانية بقرية دنشواي بمركز الشهداء، قدمت خدماتها لـ 1000 طائر، و100 حالة باطنة، و50 حالة رعاية تناسلية وسونار، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بدء الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وشنّت حملات على أسواق اللحوم أسفرت عن تحرير 22 محضرًا وضبط أكثر من 9 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما واصلت مديرية الزراعة المرور على المحاصيل الصيفية وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات الزراعية وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بيطرية بقرية درين بمركز نبروه، حيث تم علاج عدد كبير من الحيوانات والطيور، وعقدت ندوات توعوية للمواطنين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 24 قافلة بيطرية خدمت حوالي 6422 حيوانًا. وشنت حملات على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 8 أطنان و11 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 604 آلاف و630 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بالبحيرة أعضاء لجنة منظمة الفاو في إطار مشروع التنمية المستدامة في الثروة الحيوانية. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 573,539 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية برنامجًا تدريبيًا لمطبقي المبيدات، وشاركت في مبادرة "سوق اليوم الواحد".

كما أزالت المديرية عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمطروح قوافل بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بمطروح، لتقديم خدماتها للمربين في مناطق زاوية العوامة والجلالة.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالسويس عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وقامت بتوعية المربين بأهمية التحصين لأصحاب رؤوس الماشية، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية المرور على الزراعات الصيفية، وأزالت عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 53,035 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد المرور على زراعات الأرز والذرة والقطن.

وتابعت مديرية الطب البيطري أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد "الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، كما نفذت مديرية الطب البيطري بدمياط قافلة بيطرية مجانية بقرية النوصيرات قدمت خدماتها لـ 929 حيوانًا. وعقدت اجتماعًا مع مديري الإدارات لمناقشة الاستعدادات للحملة القومية الطارئة للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية.

ووقّعت مديرية الزراعة بشمال سيناء بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم لمكافحة القوارض والآفات، كما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان لخدمة المربين بالمنطقة، كما أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة الزراعات والتواصل مع المزارعين، فضلا عن مواصلة توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين في طور سيناء ورأس سدر.

وعقدت مديرية الزراعة بالفيوم اجتماعًا مع مركز الزراعات التعاقدية لمناقشة آليات توريد المحاصيل الصيفية، كما تم المرور على محلات ومصانع الأعلاف، كما استقبلت مديرية الزراعة بالمنيا ممثل هيئة المعونة اليابانية لمناقشة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري عن بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط المرور على الزراعات الصيفية، واستقبلت وفدًا من برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لبحث خطة العمل للفترة المقبلة.

وخلال هذا الابسوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بسوهاج المرور على مصانع ومخازن الأعلاف، وتم رصد 6 مخالفات.

كما نفذت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية للتوعية بالأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب، ونفذت ندوة إرشادية حول التخلص الآمن من مخلفات الموز. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن بدء الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، كما قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بعمل توعية إرشادية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بأسوان المرور على زراعات الذرة الشامية، وقامت بإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمركز كوم أمبو. كما نفذت ندوة إرشادية عن أخطار القوارض وطرق مكافحتها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.