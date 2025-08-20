منتخب سيدات الكرة الطائرة يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة القاهرة فجر اليوم الأربعاء متوجهة إلى تايلاند، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة:

المهندسة مرفت حسني – رئيسة البعثة

عماد نوار – المدير الفني

سيد طه – المدرب العام

عبد الرحمن إبراهيم – المحلل التقني

روض عيد – طبيبة المنتخب

سمية ناجح – أخصائية العلاج الطبيعي



اللاعبات:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر

جدير بالذكر أن مشاركة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في هذه البطولة يعتبر إنجازًا تاريخيًا لهذا الجيل، بعد غياب دام 20 عامًا عن بطولة العالم.

ويُعد هذا النجاح ثمرةً لجهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي يحرص على دعم ورعاية المنتخبات الوطنية وإعادتها بقوة إلى الساحتين القارية والعالمية.

كما نجح مجلس الإدارة في تجهيز المنتخب من خلال تنظيم معسكرات داخلية وخارجية قبل السفر إلى تايلاند والمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.