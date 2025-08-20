اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، تبدأ فى السادسة مساء بلقاء سيراميكا وإنبى باستاد هيئة قناة السويس، تليها مباراتان فى التاسعة مساء، حيث يلتقى الجونة مع غزل المحلة باستاد خالد بشارة، ويحل بتروجت ضيفا على وادى دجلة باستاد السلام.

فى الإسماعيلية يحاول إنبى العودة إلى قواعده حاملا نقاط الفوز لكى يواصل صحوته التى بدأها في الجولة الماضية بفوزه على وادى دجلة، رافعا رصيده إلى أربع نقاط، كما يريد الفريق البترولى الفوز لكى يزاحم أهل الصدارة ويفرض نفسه على المربع الذهبى.

أما سيراميكا فلايزال يتعثر فى بدايته غير الموفقة هذا الموسم، ليبقى برصيد نقطة واحدة، وهو ما لا يرضى طموح الفريق الذى عرف طريق التألق فى كأس الرابطة، لكنه فى الدورى لم يقدم بعد مستواه المعهود.

وفى مباراة أخرى، يريد بتروجت تحقيق فوزه الأول بالمسابقة بعدما أفلت منه فى مواجهته أمام كهرباء الإسماعيلية، ليكتفى بنقطتين من تعادلين، أما وادى دجلة فلديه نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، وهو يأمل أن يباغت بتروجت ويحصد النقاط الثلاث.

أخيرا، يخوض غزل المحلة مباراته أمام الجونة وهو بين نارين، فهو من ناحية يريد الهجوم لتحقيق الفوز ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، وفى الوقت نفسه يخشى لدغات الجونة الذى لعب مباراة واحدة فاز فيها عن جدارة، وبكل تأكيد يسعى لحصد فوزه الثانى.