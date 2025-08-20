رئيس غارب يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بعمارات الـ 144

تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب صباح اليوم استمرار تنفيذ أعمال الخطة التنفيذية للعام المالى 2025 / 2026 .

حيث تابع نديم أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بعمارات ال 144 بالمدخل الشمالى للمدينة وتغيير الانترلوك وإزالة ما يعوق أعمال التطوير لتحسين الصورة البصرية ، رفع مخلفات الإزالة ، وتم توريد البردورات والانترلوك وبدء أعمال إنشاء الرصفة ، وإنشاء أماكن انتظار سيارات.

وفى السياق تابع نديم أعمال التطوير منطقة دمشق وجارى تركيب الانترلوك بمداخل ومخارج منطقة دمشق .

وشدد نديم على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للمعايير القياسية .