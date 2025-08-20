طلاب جامعة بنها يحصدون المركزين الأول والثاني بمهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء

حصد طلاب جامعة بنها علي المركزين الأول والثاني في مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء بجامعة السويس، في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الفنية والثقافية داخل الجامعات.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمهرجان ، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في الفعاليات المختلفة، التي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم ، ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في جميع المجالات بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي حصول الطالب أحمد الزنينى علي المركز الأول غناء فردي ، وحصول الطالبة فيولا توفيق علي المركز الثاني عزف منفرد ، وحصول الطالبة مريم سمير علي المركز الثانى غناء فردى ، متمنية لهم مزيدا من النجاح والتوفيق