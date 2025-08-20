قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن مباراة الزمالك مودرن

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم، عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن التوقعات لنتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الجولة الثالثة من دوري نايل.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الجولة الثالثة من دوري نايل؟".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.


ويستعد مودرن سبورت لتحقيق مفاجأة جديدة في بطولة الدوري بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويحاول الزمالك عبور الأزمة بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الماضية وفقد نقطتين في انطلاقة مشواره ببطولة الدوري.

صفقات مودرن سبورت 


وتعاقدت إدارة مودرن سبورت مع مصطفى مخلوف، قادمًا من صفوف الأهلي- محمد أبو جبل، قادمًا من صفوف البنك الأهلي- كمال السيد، قادمًا من صفوف الإسماعيلي- التونسي أحمد مزهزد، قادمًا من صفوف النجم المتلوي التونسي- الجزائري آدم رجيمي، قادمًا من صفوف شبيبة القبائل الجزائري- محمد ممدوح، قادمًا من صفوف حرس الحدود- مصطفى مطاوع، قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي- محمد يسري، قادمًا من صفوف المنصورة- النيجيري جودوين شيكا، قادمًا من صفوف طلائع الجيش- رشاد المتولي، قادمًا من صفوف بتروجيت- عماد حمدي، قادمًا من صفوف الإسماعيلي

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

صناعة الحرير

إحياء صناعة الحرير.. الزراعة: خطة داعمة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية

الدكتور قحطان طه خلف

سفير العراق بالقاهرة: حريصون على استقطاب الاستثمارات الرائدة لتعزيز قطاع الطاقة

لقاء المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية ونائب وزير الصحة

الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر الصحية

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

