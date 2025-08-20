الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدار الأهلي علي التواجد في إحدي مستشفيات السادس من أكتوبر في ساعة مبكرة من صباح اليوم لدعم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم في وفاة والده.

وتواجد الخطيب في المستشفي في ساعة مبكرة صباحاً برفقة بعض مسئولي النادي.

وغادر جثمان والد الشناوي قرابة العاشرة صباح اليوم الي قرية الشراقوة بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ لدفنه ثم مراسم العزاء مساء نفس اليوم.