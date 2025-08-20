قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا

وزارة الخارجية والهجرة
علي صالح

تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وتُثمن فى هذا الإطار الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانهاء الأزمة الاوكرانية ووضع حد للعمليات العسكرية والتداعيات السلبية التى خلفتها الأزمة. وترحب مصر فى هذا الإطار بانعقاد القمة الأمريكية - الروسية في ولاية ألاسكا فى ١٥ أغسطس، وكذلك الاجتماع الذى جمع الرئيس الامريكى مع  نظيره الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين بواشنطن فى ١٨ أغسطس.

 

وتؤكد مصر أن هذه الجهود تتسق بشكل كامل مع موقف وتوجهات الدولة المصرية والتى تدعو الى الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الدولية، وانه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة الممتدة، وأن السبيل الوحيد يكمن في مواصلة التفاوض بشكل جاد، وابداء الإرادة والمرونة السياسية اللازمة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تعرب مصر عن أملها في أن تفضي هذه الجهود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت، بالنظر إلى التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة، والتى اثرت على الدول النامية بشكل بالغ واصبحت تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة للحرب، خاصة في مسألة تحقيق الأمن الغذائي.

 

وإذ تثمن مصر الجهود الدبلوماسية التي تتم بغية التوصل إلى تسوية للازمة الاوكرانية، فإنها تعرب عن تطلعها أن يواصل المجتمع الدولى بذل جهوده ايضا فى منطقة الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية بشكل حاسم ونهائى، وتشدد على ضرورة قبول الجانب الاسرائيلي بالصفقة التي وافقت عليها حركة حماس بناء علي مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين، بما يسهم فى إرساء الامن والاستقرار وإحياء مسار التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

وتجدد مصر استعدادها لمواصلة إسهامها بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة بشكل بناء في دعم المسارات الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

