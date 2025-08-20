وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يقوم بجولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزي

قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجولة مفاجئة داخل مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة سير العمل، والانضباط الإداري، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى جاء ذلك فى بيان اليوم لمديرية الصحة بالبحرالاحمر حيث شملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ، الاستقبال، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، المعامل، الأشعة، والصيدلية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، أشاد الدكتور إسماعيل العربي بالأداء المتميز لهيئة التمريض، مثنيًا على جهودهم في تقديم خدمة طبية راقية، وتفاعلهم الإيجابي مع المرضى وذويهم.

كما اطلع على آليات العمل داخل الأقسام الفنية ومدى التزام الفرق الطبية بالتعليمات والإجراءات المعتمدة. وأكد "العربي" على أهمية استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، ومراجعة المخزون بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي نقص، كما شدد على الحفاظ على النظافة العامة داخل المستشفى، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية الآمنة.وفي ختام الجولة، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام، تم خلاله مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه الطاقم الطبي، حيث تم الاتفاق على وضع حلول عاجلة لها بما يضمن تحسين بيئة العمل، وسرعة تلبية احتياجات الفرق الطبية. وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن صحة المواطن تأتي في المقام الأول، و شددً على ضرورة تذليل كافة العقبات لضمان رعاية طبية متكاملة وآمنة لكل مريض

