محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 94.36%

اعتمد محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء عبدالمعطي، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني، للعام الدراسي 2025-2024م، بنسبة نجاح بلغت 94.36%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.



وقدم المحافظ ، في بيان اليوم /الأربعاء/ ، التهنئة للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح المحافظ ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 13 ألفًا و 540 طالبا وطالبة، تغيب منهم 410 طلاب، وطالبات ، وحضر منهم الامتحانات 13 ألفًا 130 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 94.36% .