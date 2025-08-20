نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر الإنترنت.. رابط الحصول عليها

يكثر البحث عن نتيجة الإعدادية الازهرية عبر محرك البحث العالمي جوجل.

إزاي أجيب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر؟

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

الضغط على خيار خدمات الأزهر الشريف.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على استعلام والانتظار حتى تظهر النتيجة.

وللحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط على هذا الرابط

https://natiga.azhar.eg



ما هي مواد الصف الثالث الإعدادي أزهري؟

يتضمن المنهج الدراسي للصف الثالث الإعدادي الأزهري مجموعة من المواد الأساسية التي تجمع بين العلوم الشرعية والمواد الدراسية العامة، وهي:

أصول الدين (تفسير - حديث - توحيد - سيرة)

الفقه

القرآن الكريم

اللغة العربية (نحو - صرف - مطالعة ونصوص - إنشاء)

الرياضيات

العلوم

الدراسات الاجتماعية

اللغة الأجنبية

الثقافة الإسلامية.

المجموع من كام فى 3 إعدادي أزهر؟

حدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 ليكون 245 درجة للفصل الدراسي الأول، ويتم توزيع الدرجات على المواد الأساسية على النحو التالي:

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات