60 مليار جنيه استثمارات خليجية جديدة في مصر

أعلنت مجموعة "ميثاق العربية" للتطوير العقاري انطلاق أول مشروعاتها في مصر باستثمارات تبلغ 60 مليار جنيه.

المشروع يُقام بشرق القاهرة ويهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن الفندقي والتجاري، مستندًا إلى خبرات إماراتية واستثمارات سعودية ومصرية.

وسط حضور قيادات المجموعة، صرح الشيخ عبد الله العامودي، رئيس مجلس الإدارة، بأن السوق العقاري المصري يُعد من الأكثر جذبًا في المنطقة، ويتميز بفرص نمو كبيرة. وأكد أن المشروع يعكس التزام المجموعة بتقديم مشروعات عالية الجودة تدعم التنمية المستدامة.

الدكتور نور السروجي، المدير التنفيذي الإقليمي، أوضح أن المشروع يستهدف نقل خبرات المجموعة الممتدة لأكثر من 10 سنوات في الأسواق الخليجية إلى السوق المصري. كما أشار عبد العزيز فرحات، المدير العام، إلى أن الشراكة بين مصر، السعودية، والإمارات تعزز من نجاح المشروع.

المشروع يتميز بتصميمات تجمع التراث العربي بالحضارة المصرية وأحدث تقنيات الاستدامة، وفق ما أكده المهندس محمد طلعت. وتستهدف المجموعة تقديم منتج عقاري فريد يلبي احتياجات السوق المصري المتنامي، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.