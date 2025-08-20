بنسبة نجاح 94.36%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025م، بنسبة نجاح 94.36%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 13 ألفًا و540 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 410 طلاب وطالبات، حضر منهم الامتحانات 13 ألفًا و130 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 94.36%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعبدالفتاح نصار، مسؤول كنترول امتحانات التعليم المهني، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.