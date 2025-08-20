التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وإنبي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وإنبي ،فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تمريرات قصيرة بين لاعبي سيراميكا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس في الدقيقة 4.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق أحمد إسماعيل تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 15.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق محمد هاني إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 27.