قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟ ..أمين الفتوى يجيب

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟
هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقًا جوهريًا بين الاكتئاب والفتور الديني، موضحًا أن الاكتئاب مرض نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج على يد الأطباء والمتخصصين، بينما الفتور حالة طبيعية قد تعتري أي إنسان في مسيرته الإيمانية والعملية.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد من عمر، أحد متابعي برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، حول الفرق بين الحالتين. 

وأوضح شلبي أن الفتور لا يعني غضب الله تعالى على العبد، بل هو أمر بشري مألوف يحدث بين فترات النشاط والهمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ساعة وساعة".

وأشار إلى أن الثبات على أداء الفرائض واجب لا يسقط في أي حال، بينما الفتور قد يظهر في العبادات الإضافية مثل النوافل والإكثار من تلاوة القرآن، وهذا أمر لا حرج فيه ما دام العبد محافظًا على الفرائض.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة الحذر من وساوس الشيطان التي قد تدفع المسلم إلى الاعتقاد بأن عباداته باطلة أو غير مقبولة بسبب قلة الخشوع أو ضعف الإقبال، موضحًا أن الخشوع يتحقق تدريجيًا بالمداومة والاستمرار على الطاعة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل".

واختتم شلبي بالتأكيد على أن المسلم ينبغي أن يجاهد نفسه ويستعين بالله بالدعاء، مشيرًا إلى أن الدعاء في الشرع مطلق وليس مقيدًا بصيغ محددة، ومن الأدعية الجامعة قول المسلم: "اللهم ثبت قلبي على دينك".

محمود شلبي دار الإفتاء الاكتئاب الفتور الديني الفرائض وساوس الشيطان الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

اهلا مدارس

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أحمد موسى: مدينة زويل صرح علمي يرفع اسم مصر عالميا

الذهب

تامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبية

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد