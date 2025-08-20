قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

ختم الصلاة
ختم الصلاة
إيمان طلعت

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عملا عظيما جدا يمحو جميع الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، يساوي الجهاد فى سبيل الله ويساوي الصدقة، ويغفل عنه كثيرون.

عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب

وأوضح “عبد الرزاق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك كثيرا من الناس يغفل عن ختم الصلاة، فمن ختم الصلاة كان له أجر كبير عند الله، وأخذ أجر حج وعمرة وغفر الله ذنوبه.

واستدل على ذلك بما جاء فى الصحيح أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ.

طريقة ختم الصلاة

1- بعد الانتهاء من التسليم تقول "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 3 مرات.
2- ثم تقول “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام”.
3- “اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.
4- تقرأ آية الكرسي.
5- تسبح الله 33 مرة.
6- تحمد الله 33 مرة.
7- تكبر الله 33 مرة.
8- ثم تختم بقول “الله لا إلا إله الا هو الحي القيوم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير” مرة واحدة، فبذلك تكون أكملت المائة.
يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وتكون بذلك أخذت أجر حج وعمرة تامة.

ما كيفية ختم الصلوات بالأذكار؟

ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة؛ منها: آية الكرسي، والإخلاص، والفلق، والناس، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.

ما كيفية ختم الصلوات بالأذكار طريقة ختم الصلاة عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب ختم الصلاة

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

حزن في الشرقاوية

البلد كلها حزينة.. أهالي كفر الشيخ يستقبلون المعزين في والد محمد الشناوي

محطة محولات

بعد تعرضه لحريق.. محافظ أسوان يشيد بإحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية بإدفو

خلال الاحتفال

سفراء كينيا وتنزانيا وأوغندا يشهدون احتفالية إنزال فندق عائم بترسانة أسوان

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

