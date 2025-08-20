ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عملا عظيما جدا يمحو جميع الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، يساوي الجهاد فى سبيل الله ويساوي الصدقة، ويغفل عنه كثيرون.

عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب

وأوضح “عبد الرزاق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك كثيرا من الناس يغفل عن ختم الصلاة، فمن ختم الصلاة كان له أجر كبير عند الله، وأخذ أجر حج وعمرة وغفر الله ذنوبه.

واستدل على ذلك بما جاء فى الصحيح أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ.

طريقة ختم الصلاة

1- بعد الانتهاء من التسليم تقول "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 3 مرات.

2- ثم تقول “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام”.

3- “اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

4- تقرأ آية الكرسي.

5- تسبح الله 33 مرة.

6- تحمد الله 33 مرة.

7- تكبر الله 33 مرة.

8- ثم تختم بقول “الله لا إلا إله الا هو الحي القيوم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير” مرة واحدة، فبذلك تكون أكملت المائة.

يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وتكون بذلك أخذت أجر حج وعمرة تامة.

ما كيفية ختم الصلوات بالأذكار؟

ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة؛ منها: آية الكرسي، والإخلاص، والفلق، والناس، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.