الغندور: تخيلوا صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ويتقارن بلاعيبة من الدوري المصري

علق الإعلامي خالد الغندور علي منتقدي الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تخيلوا لما مو صلاح يكون افضل لاعب في الدوري الإنجليزي و هداف الدوري ٣ مرات و حصل علي الدوري و الشامبيونز ليج و افضل لاعب افريقي و من احسن ٣ لاعبين في العالم و عندنا علي الميديا و صفحات الاندية بيتقارن بلاعيبه من الدوري المصري و يتقال عليهم اسطورة و افضل منه".



شارك نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيه عدة صور جديدة له من أحدث ظهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصور خلال حفل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.