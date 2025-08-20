قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
الغندور: تخيلوا صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ويتقارن بلاعيبة من الدوري المصري

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي منتقدي الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تخيلوا لما  مو صلاح يكون افضل لاعب في الدوري الإنجليزي و هداف الدوري ٣ مرات و حصل علي الدوري و الشامبيونز ليج  و افضل لاعب افريقي و من احسن ٣ لاعبين في العالم و عندنا علي الميديا   و  صفحات الاندية  بيتقارن بلاعيبه    من  الدوري المصري و يتقال عليهم اسطورة   و افضل منه".


شارك نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيه عدة صور جديدة له من أحدث ظهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصور خلال حفل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

