86 قطعة نادرة| وزير السياحة يفتتح معرض أسرار المدينة الغارقة.. صور

افتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى، بصحبة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، معرض المؤقت آسرار المدينة الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، بحضور قيادات الوزارة.

قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن لأول مرة يتم عرض معرض آثري مؤقت يتحدث عن الآثار الغارقة لمدة ٦ شهور.

وأشار إسماعيل في كلمة له ، بمؤتمر صحفي عل هامش المعرض ، إلي أن محافظة الإسكندرية غنية بالعديد من الاكتشافات الأثرية سواء في باطن الأرض أو البحر، وهو مايؤكد عظمة هذه المدينة .

وأوضح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن مدينتنا هي مدينة للذكريات والاساطير ، لافتا أن المعرض به ٨٦ قطعة أثرية نادرة من عدة مواقع بالإسكندرية.

وأفاد المحافظ، بأن المتحف المصري الكبير شاهد على اهتمام الرئيس السيسي بالثقافة والتاريخ المصري،والسياحة والتى تسهم قرابة ١٢% من الناتج المحلي لمصر .

وأضاف أننا نمضي على ذات نهج الرئيس السيسي، لوضع لمعرض أسرار المدينة الغارقة، قصة جديدة لحياة الأساطير، مشيدا بالعلماء المصريين والباحثين والبركات الأثرية لما تقدمة في اكتشاف كنوز باطن البحر.