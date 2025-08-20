وزير السياحة والآثار : المتحف المصري الكبير ما ينتظره العالم

افتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى، بصحبة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، معرض أسرار المدينة الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، بحضور قيادات الوزارة .

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن الإسكندرية تجمع بين الحداثة والعراقة جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد اليوم بالمتحف.

أشاد بالعرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، معربا عن شعوره بالسعادة خاصة مشروع تطوير القلعة بعد التجديد والمحتفظة بشكلها التراثي .

أفاد أن التراث الأثري المغمور بالمياه ، ملف ضخم ،منها معرض أسرار المدينة الغارقة، والذى يترجم مجهود المجلس الأعلى للآثار والبعثات الأثرية المصرية والأجنبية،لافتا أن مصر بها ٣٠٠ بعثة أثرية أجنبية.

وأشار إلى ضرورة دخول الإسكندرية مع الساحل الشمالي، خاصة أن موسم هذا العام تم التخطيط له بشكل احترافي حتى نهاية أكتوبر المقبل .

وأفاد أن المتحف المصري الكبير، ١ نوفمبر مؤكدا أن الحفل سيكون مختلفا عن الكباش والمومياوات الملكية ،مشددا يجب أن يليق .

لفت أن المتحف المصرى الكبير هو ماينتظره العالم،لافتا أن في كافة المحافل من ضيوف أو مسؤولين ينتظرون ويتشوقون لزيارته.

وأضاف إلي إننا نحتاج أن يكون دورنا أكبر من الحالي لتكون مصر هي المركز الرئيسي بالحضارات المتواجدة على أرض مصر من المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية .

استكمل قائلا: أننا نشهد نموا في أعداد السائحين القادمين الي مصر ، نتيجة الاستقرار المتواجد في مصر وسط الأزمات المحيطة.