الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل

أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات وأنشطة التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي تستمر على مدار يومي 20 و21 أغسطس الجاري بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وقد تضمنت أولى الفعاليات افتتاح معرض مؤقت بمتحف الإسكندرية القومي بعنوان "أسرار المدينة الغارقة"، إلى جانب افتتاح المكتبة الخاصة بالمتحف.

وشارك في الافتتاح يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، وأحمد عبيد الوكيل الدائم ومساعد الوزير لشئون الديوان، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، والدكتور أشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، والدكتور محمد عبد المجيد كبير الباحثين بالإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، إلى جانب نخبة من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بمصر وكبار الشخصيات العامة، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمحافظة.

وقام الحضور بجولة داخل المعرض، تعرّفوا خلالها على أبرز القطع الأثرية المعروضة وتاريخها وقصة اكتشافها، حيث يضم المعرض 86 قطعة من مكتشفات مدينتي كانوب وهيراكليون بخليج أبي قير شرق مدينة الإسكندرية، تعكس جوانب من الحياة اليومية والمعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية في العصرين البطلمي والروماني.

كما افتتحوا المكتبة الخاصة بالمتحف، والتي تضم مكتبة متخصصة في الآثار الغارقة، إلى جانب مجموعة من 1100 كتاب متنوع التخصصات، تشمل الآثار المصرية القديمة، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، والحديثة، إضافة إلى الأدلة المتحفية، وكتب متخصصة في علوم الترميم والصيانة، ومجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والاجتماعية وكتب الأطفال. وتمتاز المكتبة بآليات إتاحة المحتوى لغير المبصرين.

وخلال تفقد المكتبة، وجّه وزير السياحة والآثار بإدخال الأنشطة الخاصة بمكتبات المتاحف على منصة EgyTap التي أُطلقت مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة التفاعل عبر المنصة وتزويدها بمحتويات مكتبات المتاحف لتوصيل المعرفة بشكل مبتكر ودقيق.

وفي كلمته، رحّب الوزير شريف فتحي بالحضور، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية واحدة من أجمل مدن العالم بما تحمله من مزيج فريد بين التاريخ والحداثة، وأنها تستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أن المعرض يمثل ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للآثار والبعثات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا إلى وجود أكثر من 300 بعثة أثرية تعمل في مجال الحفائر، معربًا عن تقديره لجهودها.

كما استعرض الوزير جولته التفقدية لعدد من المواقع الأثرية بالإسكندرية، منها المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها، ومؤكدًا ثقته في أن تسهم تلك المشروعات في إبراز الوجه التاريخي للمدينة.

وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة، على إدماج الإسكندرية ضمن البرامج السياحية وربطها بالساحل الشمالي الذي يشهد إقبالًا متزايدًا، بما يعزز من تدفق الحركة السياحية.

كما أشار إلى الاستعدادات الجارية للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، بحضور رئيس الجمهورية وكبار الضيوف، مؤكدًا أن العالم يترقب هذا الحدث التاريخي لرؤية قاعات المتحف، بما فيها قاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مركب خوفو، فضلًا عن الدور العلمي الرائد للمتحف الذي يسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لعلم المصريات.

وتطرّق الوزير إلى المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي والأثري، مشيدًا بالنمو الملحوظ في القطاع، حيث تجاوز عدد السائحين 15.8 مليون سائح خلال العام الماضي بفضل الاستقرار وجهود العاملين.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد تحت شعار: "مصر… تنوع لا يُضاهى"، مؤكّدًا أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تحويل هذا التنوع إلى منتجات قابلة للتسويق عالميًا، مع التركيز على التراث المصري المغمور بالمياه وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

واختتم الوزير كلمته بشكر الحضور وجميع القائمين على تنظيم المعرض، مشددًا على أن ما يتحقق اليوم خطوة على طريق وضع مصر في مكانتها المستحقة كوجهة سياحية أولى عالميًا.

من جانبه، رحّب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالحضور، مؤكّدًا أن افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" يمثل حدثًا حضاريًا فريدًا يبرز الدور التاريخي العريق للإسكندرية كجسر للتواصل بين الشرق والغرب وعاصمة للثقافة على البحر المتوسط. وأشار إلى أن ما نشهده اليوم يندرج ضمن رؤية الدولة للحفاظ على تراثها وصون هويتها الحضارية، في ظل رعاية واهتمام رئيس الجمهورية، موجّهًا الشكر للوزارة والعلماء والفرق البحثية على هذا الإنجاز.

كما استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد التاريخ العريق للإسكندرية، مشيرًا إلى ما تشهده من مشروعات تطوير تعكس مكانتها منذ تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر، ومؤكدًا أن كثيرًا من آثارها المميزة لا يزال مغمورًا تحت مياه البحر المتوسط، ما يعكس تنوعًا استثنائيًا لتراثها الثقافي والحضاري. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المعرض الذي يعرض لأول مرة قطعًا أثرية مغمورة اكتُشفت في حفائر أبي قير عام 2023.

ومن المقرّر أن يشهد وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية، اليوم، انتشال عدد من القطع الأثرية من مياه البحر المتوسط بأبي قير، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا. كما سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية بشأن الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه.