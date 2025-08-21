مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل

تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم سكان قطاع غزة، من خلال إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، عبد المنعم إبراهيم، بأن الفوج الثالث من القافلة الـ20 انطلق اليوم باتجاه القطاع، محملاً بمساعدات غذائية أساسية.

وتتضمن القوافل كميات من الزيت، والأرز، والسكر، والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقًا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.

وأكد المراسل أن معبر كرم أبو سالم يُعد المنفذ الوحيد حاليًا لدخول المساعدات إلى القطاع، في ظل القيود المفروضة على معبر رفح.

وأشار إلى أن المساعدات لا تقتصر على الداخل المصري فقط، بل تشمل شحنات واردة من عدة دول، يتم استقبالها عبر ميناء العريش البحري والجوي، تمهيدًا لنقلها إلى القطاع.