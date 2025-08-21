السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن أمريكا تؤمن بأنه لا مكان لحماس بغزة بعد الحرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة غزة ينذر بوقوع "عمليات قتل جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية الحيوية"، مشيرًا إلى أن ما يجري يكرر أنماطًا شهدتها حروب سابقة للجيش الإسرائيلي أدت إلى موجات تهجير وتجويع وخسائر بشرية واسعة.

وأوضح المكتب، أن الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف تركزت خلال الأيام الماضية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، فضلاً عن تدمير منازل ومرافق عامة.

وأشار إلى أنه منذ الثامن من أغسطس الجاري تم توثيق 54 هجومًا استهدفت مباني ومجمعات سكنية، ما أدى إلى مقتل 87 فلسطينيًا بينهم 25 طفلاً، بالإضافة إلى عدة عائلات قضت بأكملها.

كما أُفيد بمقتل 14 شخصًا في هجمات طالت ملاجئ للنازحين، بما في ذلك مدارس وخيام إيواء.