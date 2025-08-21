أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن قوات الاحتلال تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة غزة ينذر بوقوع "عمليات قتل جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية الحيوية"، مشيرًا إلى أن ما يجري يكرر أنماطًا شهدتها حروب سابقة للجيش الإسرائيلي أدت إلى موجات تهجير وتجويع وخسائر بشرية واسعة.

وأوضح المكتب، في بيان صدر الأربعاء، أن الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف تركزت خلال الأيام الماضية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، فضلاً عن تدمير منازل ومرافق عامة.