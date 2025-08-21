قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
أخبار البلد

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

عبدالصمد ماهر
لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
عبدالصمد ماهر

اختتم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، زيارته الموسعة لمحافظة الإسكندرية، والتي استمرت ثلاثة أيام، تضمنت جولات ميدانية في عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وتنظيم برنامج تدريبي متكامل علي معايير الجودة والسلامة، إلى جانب لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية والجامعية بالمحافظة لبحث آليات التعاون المشترك لدعم خطط اعتماد المنشآت الصحية، استعدادا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارة عكست روح التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية والتنفيذية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات بشرية وطبية وعلمية يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للرعاية الصحية عالية الجودة مع بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.


استهل الدكتور أحمد طه، جولات اليوم الثالث الميدانية بزيارة مستشفى رأس التين العام، حيث قام بتفقد أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعيادات الخارجية، والاطفال وحديثي الولادة وعلاج الحروق ، واطلع على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل ورفع جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة.


وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن استيفاء المستشفى لمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) سيضمن تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز رضا المرضى، مشيدا بما لمسه من خطوات نحو  استخدام تكنولوجيا التطبيب عن بعد في إدارة الخدمة الصحية وتوظيفه لصالح تحسين تجربة المريض.

  لقاء مع الأطقم الطبية والتمريضية


وحرص  الدكتور أحمد طه، علي عقد  لقاء مع الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفي ، لافتا إلى أن معايير “جهار” تهدف بالأساس إلى حماية المريض وضمان تقديم رعاية صحية آمنة من خلال تطبيق إجراءات دقيقة لمكافحة العدوى، وحماية سرية البيانات الطبية، وتوفير بيئة عمل منظمة تساعد مقدمي الخدمة على أداء مهامهم بكفاءة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجابًا على رضا المرضى ومقدمي الخدمة على السواء.


وخلال زيارته لمستشفى الشرطة بالاسكندرية ، الحاصل على الاعتماد الكامل من “جهار”، ثمّن الدكتور أحمد طه مستوى الالتزام  الاحترافي بتطبيق معايير الجودة، لافتًا إلى أن ما يميز المستشفى هو تحويل الاعتماد من مجرد شهادة إلى ثقافة عمل مؤسسية مستدامة، عبر تفعيل نظم إدارة الجودة، وتطبيق آليات متابعة دورية، وتطوير مهارات الفرق الطبية والإدارية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة والتحول الرقمي في إدارة ملفات المرضى وسهولة التواصل وتبادل المعلومات بين الأطقم الطبية والادارية داخل المستشفى.


وأشار الدكتور أحمد طه،  إلى أن التجربة العملية لمستشفى الشرطة تبرهن على الأثر الملموس لتطبيق معايير الاعتماد في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المريض، ما يجعل المستشفى نموذجًا يحتذى به داخل المنظومة الصحية المصرية.

كما تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحدة طب أسرة الجمرك، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، واطلع على أنظمة تسجيل المرضى ومتابعة ملفاتهم الطبية، إضافة إلى إجراءات مكافحة العدوى وضمان السلامة داخل الوحدة.

وأوضح أن الوحدة تخدم ما يقرب من 45 ألف مواطن، وأن حصولها على الاعتماد من “جهار” سيمثل نموذجًا متكاملًا لتقديم خدمات رعاية أولية وفق أعلى مستويات الجودة. مؤكدا أن اعتماد وحدات طب الأسرة يعد الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتيح التشخيص المبكر، ويخفف الضغط عن المستشفيات، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة ستواصل مساندة المنشآت الصحية وتقديم الدعم الفني اللازم لها خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار” المعتمدة دوليًا من منظمة “الإسكوا”، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتماشى مع أرقى النظم العالمية، ويرسخ ثقة المواطن المصري في جودة المنظومة الصحية.

الاعتماد والرقابة الصحية هيئة الاعتماد والرقابة الاعتماد جهار المنشآت الصحية GAHAR المريض الاسكندرية

