الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الأمريكية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت نشر ثلاث مدمرات صاروخية موجهة من فئة "إيجيس" قبالة السواحل الفنزويلية، في إطار ما تصفه واشنطن بجهود "مكافحة تهريب المخدرات".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن المدمرات في طريقها إلى المياه الإقليمية القريبة من فنزويلا. فيما تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن خطط لنشر نحو 4 آلاف من مشاة البحرية (المارينز) في المنطقة.

تصعيد الضغوط على مادورو

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان واشنطن مضاعفة المكافأة المخصصة للقبض على مادورو لتصل إلى 50 مليون دولار، على خلفية اتهامه بالضلوع في قيادة ما يسمى "كارتل دي لوس سوليس" (كارتل الشمس) المتهم بتهريب الكوكايين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الشهر الماضي هذا الكارتل على قوائم الإرهاب، متهمة إياه بدعم شبكات تهريب كبرى مثل "ترين دي أراوا" الفنزويلية و"سينالوا" المكسيكية، واللتين صنفتا أيضاً كمنظمات إرهابية أجنبية مطلع العام.

الموقف الأمريكي

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس ترامب "مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمنع المخدرات من التدفق إلى الولايات المتحدة ومحاسبة المسؤولين عنها"، ووصفت حكومة فنزويلا بأنها "كارتل نركو إرهابي"، مضيفة أن "مادورو ليس رئيساً شرعياً بل مجرم هارب متهم بتهريب المخدرات".

رد كاراكاس

في المقابل، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو يوم الاثنين أنه سيقوم بنشر 4.5 مليون عنصر من قوات الميليشيا في أنحاء فنزويلا لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الأمريكية"، مؤكداً أن بلاده لن ترضخ للضغوط الخارجية.

سياق متوتر

يذكر أن الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية آخر انتخابات رئاسية فاز بها مادورو، وتتهمه باستخدام السلطة لترسيخ حكم استبدادي قائم على الفساد وتهريب المخدرات، بينما ترى كاراكاس أن واشنطن تسعى إلى إسقاط النظام بالقوة تحت غطاء "الحرب على المخدرات".