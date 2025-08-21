قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل دور بسمة داود في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بسمة داود
بسمة داود
قسم الفن

تشارك الفنانة بسمة داود في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية just you، وتظهر بشخصية نهى التي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة لتارا عماد.


مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصله متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم. حكاية Just You بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.
وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية، وقدمت فيه دور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينمات .
وشاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسي، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية). فقد تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات. وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.


كما يعد نجاحها امتداد لما حققته في مسلسل إيجار قديم الذي قدمت خلاله شخصية ريهام وحازت ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، كما عرض لها على المنصة ذاتها مسلسل مشوار الونش الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك 4، كما قدمت مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، كما نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها حكايات جروب الدفعة على منصة Watch It.

بسمة داود تارا عماد WATCHIT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

ترشيحاتنا

أطفال غزة

الأونروا: طفل من كل ثلاثة يعانون سوء التغذية في مدينة غزة

الكويت - علم

الكويت تطالب بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين في السودان

السعودية - علم

السعودية تعدم أحد مواطنيها في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد