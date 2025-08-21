رئيس شباب النواب: تصديق الرئيس علي قانون الرياضة يعكس حرصه على تطوير المنظومة

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي التصديق علي قانون الرياضة، والذي يهدف إلي تحقيق نقلة نوعية تتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ، لافتا إلي أن الرئيس السيسي قائد المسيرة الوطنية، الذي آمن منذ اليوم الأول بأن الرياضة أمن قومي، ويحرص علي دعم أبطال مصر في كافة المحافل، ووجهنا إلى تطوير التشريعات بما يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم".

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي هذا التشريع يعكس ثقة القيادة السياسية في شباب مصر، ويُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحكمته وعمق خبرته الدستورية، والتي كان لها الدور الأكبر في خروج هذه التعديلات في أبهى صورها، متوافقة مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما في ما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

كما أشاد محمود حسين، بالدور الوطني والمسؤول الذي قامت به الحكومة، ممثلة في وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الشؤون القانونية والسياسية المستشار محمود فوزي، لما قدماه من تعاون صادق وتواصل مستمر واحتكام للمصلحة العليا للدولة، وحرصهما على التشاور مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الرياضي.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.