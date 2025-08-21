قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب
عاجل .. مصرع وإصابة 17 شخصا فى تصادم 4 سيارات على طريق مطروح إسكندرية الساحلى
ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى
تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة
كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء
البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول
برلمان

رئيس شباب النواب: تصديق الرئيس علي قانون الرياضة يعكس حرصه على تطوير المنظومة

النائب محمود حسين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي التصديق علي قانون الرياضة، والذي يهدف إلي تحقيق نقلة نوعية تتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ، لافتا إلي أن الرئيس السيسي قائد المسيرة الوطنية، الذي آمن منذ اليوم الأول بأن الرياضة أمن قومي، ويحرص علي دعم أبطال مصر في كافة المحافل، ووجهنا إلى تطوير التشريعات بما يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم".

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي هذا التشريع يعكس ثقة القيادة السياسية في شباب مصر، ويُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحكمته وعمق خبرته الدستورية، والتي كان لها الدور الأكبر في خروج هذه التعديلات في أبهى صورها، متوافقة مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما في ما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

كما أشاد محمود حسين، بالدور الوطني والمسؤول الذي قامت به الحكومة، ممثلة في وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الشؤون القانونية والسياسية المستشار محمود فوزي، لما قدماه من تعاون صادق وتواصل مستمر واحتكام للمصلحة العليا للدولة، وحرصهما على التشاور مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الرياضي.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

