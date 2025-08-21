القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2025

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو 2025)، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، وبلغت مسافات القياس 162 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني لعام 2025. جاء ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال يونيو 2025:

• فودافون: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 37% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• اورنج: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 9 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 66% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• إي آند: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 12 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 50% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

• وي: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 10 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 9% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال يونيو 2025:

• فودافون: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 78% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 51 ميجابت/ثانية بدلًا من 53 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

• اورنج: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 60% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 55 ميجابت/ثانية بدلًا من 49 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

• إي آند: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 50% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 58 ميجابت/ثانية بدلًا من 55 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

• وي: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحِظَ ثبات عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهريّ يونيو وأبريل لعام 2025، كما لوحِظَ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهريّ يونيو وأبريل لعام 2025 عند 85 ميجابت/ الثانية.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 121 منطقة جغرافية

تم توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 121 منطقة جغرافية بدلًا من 114 منطقة جغرافية، بدايًة من الربع الثاني لعام 2025 من خلال تضمين القياسات لمناطق جديدة، وما يزيد عن 1500 كيلومتر من الطرق والمحاور الاستراتيجية وطرق الربط بين المحافظات، لتشمل الطرق الآتية:

 محور روض الفرج/ الدائري الإقليمي/ الدائري الأوسطي  طريق القاهرة الإسماعيلية

 طريق سفاجا/ قنا  طريق الزعفرانة/ مرسى علم

 طريق القطامية السخنة/ طريق الجلالة  طريق القاهرة/ أسيوط قنا الشرقي

 طريق القاهرة/ أسوان الغربي

2. اعتماد 890 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2025.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 890 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2025 بنسبة زيادة 14% مقارنة بالربع الثاني لعام 2024، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.