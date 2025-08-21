مراسلة إكسترا نيوز تكشف تفاصيل فعاليات قمة الإبداع الإعلامي بالعلمين الجديدة.. فيديو

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، إن اليوم يشهد اختتام النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "إعلام مبتكر وأعمال رائدة"، بمشاركة واسعة من كوادر الإعلام في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضحت، خلال رسالتها على الهواء، أن الفعاليات انطلقت منذ اليوم الأول بمجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي غطّت مختلف التخصصات في مجال الإعلام، من أبرزها ورش خاصة بالتقنيات الحديثة، مثل المونتاج قبل وبعد الذكاء الاصطناعي، وأخرى عن دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام الحديث.

وأضافت قمر أن من أهم جلسات اليوم، ورشة عمل قدمتها السفيرة نبيلة مكرم، تناولت العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والهوية، وكذلك تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للشباب.

وتابعت أن الجلسة الأبرز في اليوم الختامي، هي الجلسة التي ستقام في مساء اليوم للكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، بعنوان: "صناعة الإعلام وتحدياتها في ظل الفوضى المعلوماتية"، ويديرها الإعلامي همام مجاهد، وسط حضور قوي من كوادر القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شهدت القمة حضورًا إعلاميًا لافتًا من الإعلاميات آية عبد الرحمن التي أدارت إحدى الجلسات الافتتاحية، ونهى درويش التي قدمت حفل الافتتاح، إلى جانب مشاركة وفود إعلامية من الإمارات والكويت والسودان وغيرها من الدول العربية، في تنفيذ واضح لتوصيات النسخة الأولى من القمة، التي شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية.

وأشارت أميرة إلى أن القمة شهدت أيضًا تفاعلًا كبيرًا من قبل الشباب العربي المهتم بمجال الإعلام، مؤكدة أن الأجواء العامة داخل القمة تشهد زخمًا ملحوظًا، تزامنًا مع طقس معتدل في مدينة العلمين.