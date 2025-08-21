قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسلة إكسترا نيوز تكشف تفاصيل فعاليات قمة الإبداع الإعلامي بالعلمين الجديدة.. فيديو

العلمين
العلمين
علي مكي

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، إن اليوم يشهد اختتام النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "إعلام مبتكر وأعمال رائدة"، بمشاركة واسعة من كوادر الإعلام في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضحت، خلال رسالتها على الهواء، أن الفعاليات انطلقت منذ اليوم الأول بمجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي غطّت مختلف التخصصات في مجال الإعلام، من أبرزها ورش خاصة بالتقنيات الحديثة، مثل المونتاج قبل وبعد الذكاء الاصطناعي، وأخرى عن دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام الحديث.

وأضافت قمر أن من أهم جلسات اليوم، ورشة عمل قدمتها السفيرة نبيلة مكرم، تناولت العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والهوية، وكذلك تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للشباب.

وتابعت أن الجلسة الأبرز في اليوم الختامي، هي الجلسة التي ستقام في مساء اليوم للكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، بعنوان: "صناعة الإعلام وتحدياتها في ظل الفوضى المعلوماتية"، ويديرها الإعلامي همام مجاهد، وسط حضور قوي من كوادر القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شهدت القمة حضورًا إعلاميًا لافتًا من الإعلاميات آية عبد الرحمن التي أدارت إحدى الجلسات الافتتاحية، ونهى درويش التي قدمت حفل الافتتاح، إلى جانب مشاركة وفود إعلامية من الإمارات والكويت والسودان وغيرها من الدول العربية، في تنفيذ واضح لتوصيات النسخة الأولى من القمة، التي شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية.

وأشارت أميرة إلى أن القمة شهدت أيضًا تفاعلًا كبيرًا من قبل الشباب العربي المهتم بمجال الإعلام، مؤكدة أن الأجواء العامة داخل القمة تشهد زخمًا ملحوظًا، تزامنًا مع طقس معتدل في مدينة العلمين.

العلمين حفلات الإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

بنك

موظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة كتابي هديتي بالتعاون مع بنك الكساء المصري.. فيديو

الأنبا انجيلوس

أساسيات الزواج المسيحي.. ختام كورس ينبوع الحياة بالمجلس الإقليمي للقاهرة

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد