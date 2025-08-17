خبير: العلمين الجديدة مدينة عالمية بخدمات متكاملة وأسواق متنوعة

أشاد الخبير السياحي وليد البطوطي بالإمكانات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، معتبرًا أنها أصبحت مدينة على طراز المدن العالمية من حيث جودة الخدمات وتنوع الأنشطة السياحية.

وأشار البطوطي إلى أن المدينة توفر جميع أنواع المطاعم العالمية والمحلية، إضافة إلى أسواق متنوعة تلبي احتياجات جميع الزائرين، مؤكدًا أن هذه العوامل جعلت العلمين واحدة من أهم الوجهات السياحية الجاذبة حاليًا.

وأضاف: "المدينة تسوّق لنفسها بذكاء، وتُثبت يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد مشروع عمراني، بل نموذج ناجح للسياحة الحديثة في مصر.