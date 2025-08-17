خبير: العلمين الجديدة تجذب أعدادًا كبيرة من السائحين الأجانب هذا العام

أكد الخبير السياحي وليد البطوطي أن مدينة العلمين الجديدة باتت وجهة سياحية مفضلة للسائحين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الموسم شهد إقبالًا غير مسبوق من الأجانب على المدينة، بفضل ما وفرته الدولة من بنية تحتية وخدمات متكاملة.

وقال البطوطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن المناخ الرائع للعلمين الجديدة، إلى جانب مستوى التنظيم والخدمات، جعلا منها منطقة سياحية جاذبة قادرة على منافسة أبرز المقاصد العالمية.

وأحيا تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات بـ العلمين الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير والآلاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية .



حضر تامر حسني بصحبة شقيقة حسام ومدير أعماله تامر يحي وكان فى استقبالهم منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد.

بدأ الحفل قويا بكلمة حماسية للإعلامية حليمة بولند عن مشوار نجم الجيل بعدها صعد تامر حسني على خشبة المسرح مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى "ذوقك العالي" و" ملكة جمال الكون" و"المقص" وغيرها من الأغنيات قدمها تلبية لرغبات المعجبين.