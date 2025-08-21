قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح

قضت محكمة جنايات دمنهور ، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا للمتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم بسيوه في مطروح.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 25 يونيو الماضي قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم سيوه بمطروح، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي، مقيم محافظة مطروح، حيث انهال عليه المتهمين بمركز أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال وسط المارة، وذلك أثناء مطالبة المتهم الأول برد بعض الأموال التي اقترضها منه، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين تجار ماشية بسبب مطالبة فتحي عثمان المجنى عليه بسداد مبالغ مالية من تاجر مواشي كان قد اقترضها منه.

وعلى إثر ذلك تطورت المشادة بينهم وانهال عليه التاجر بمساعدة صديقه بالتعدي عليه، حيث طعنه عدة طعنات نافذة أمام المارة حتى سقط قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضباط المتهمين، وانتقل ضباط مباحث أبو المطامير لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "فتحي عثمان"، تاجر ماشية، مقيم سيوه محافظة مطروح، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين، فى الحال وفر الآخر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة، بالتعاون والتنسيق مع ضباط الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المينا من ضبط المتهم من محافظة المنيا، وبمواجهة المتهمين اقروا بارتكاب الواقعة.