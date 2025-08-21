قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور ، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا للمتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم بسيوه في مطروح.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 25 يونيو الماضي قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم سيوه بمطروح، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي، مقيم محافظة مطروح، حيث انهال عليه المتهمين بمركز أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال وسط المارة، وذلك أثناء مطالبة المتهم الأول برد بعض الأموال التي اقترضها منه، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين تجار ماشية بسبب مطالبة فتحي عثمان المجنى عليه بسداد مبالغ مالية من تاجر  مواشي كان قد اقترضها منه.

وعلى إثر ذلك تطورت المشادة بينهم وانهال عليه التاجر بمساعدة صديقه بالتعدي عليه، حيث طعنه عدة طعنات نافذة أمام المارة حتى سقط قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضباط المتهمين، وانتقل ضباط مباحث أبو المطامير لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "فتحي عثمان"، تاجر ماشية، مقيم سيوه محافظة مطروح، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين، فى الحال وفر الآخر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة،  بالتعاون والتنسيق مع ضباط الأمن العام  وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المينا من ضبط المتهم من محافظة المنيا، وبمواجهة المتهمين اقروا بارتكاب الواقعة. 

البحيرة محكمة جنايات دمنهور أبو المطامير الإعدام شنقاً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ارشيفي

مدن عالمية مهددة بالغرق تحت الماء بسبب انهيار جليدي كارثي

ارشيفي

مالي يثير الذعر في مطار إيطالي ويشعل النيران بصناديق القمامة.. تفاصيل

نتنياهو

شرطان لإنهاء الحرب في غزة يكشفهما نتنياهو || تفاصيل

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد