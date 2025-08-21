قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة الده

الشناوي
الشناوي
يمنى عبد الظاهر

تقدم محمد الشناوي، قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالشكر إلى كل من تقدم بواجب العزاء في وفاة والده، الذي أقيم عزاه أمس الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "عاوز أشكر كل الناس اللي جت تعزيني في وفاة والدي الغالي سواء في الجنازة أو بزيارتهم ليا وأشكر كمان الناس اللى حاولوا يتواصلوا معايا الفترة اللى فاتت".

وأضاف: “آسف إنى ماكنتش قادر أرد على الجميع. شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم”.

وشهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.

محمد الشناوي الأهلي وفاة والده لمحافظة كفر الشيخ

