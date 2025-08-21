قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلام غير قانوني.. التعليم تنفي شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوية العامة

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله  بشأن تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة  ،مؤكاً أنه أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ، ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.

ومن جانبها ، أعلنت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة استمارة رغبات طلاب الصف الأول الثانوي التي يختار فيها الطالب بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية

وفي هذه الاستمارة يتم كتابة البيانات التالية : اسم الطالب - الرقم القومي للطالب - اسم ولي الأمر - الرقم القومي لولي الأمر - اسم المدرسة والمديرية والادارة التعليمية - نوعية التعليم بالمدرسة (رسمي عام - رسمي لغات - خاص عربي -خاص لغات )

كما تشمل الاستمارة معلومات اساسية عن نظامي الثانوية العامة والبكالوريا المصرية كما يلي :

نظام الثانوية العامة ( ذات السنة الواحدة 3 ثانوي)

 

  • يدرس الطالب 6 مواد في 2 ثانوي و 5 مواد في 3 ثانوي ليكون اجمالي المواد في الصفين 11 مادة + المواد غير المضافة للمجموع
  • يتم التشعيب بدءامن 2 ثانوي من شعبتين أساسيتين (علمي وادبي ) … وفي 3 ثانوي يتم التقسيم إلى 3 شعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) .. ولا يمكن التحويل بين الشعب المختلفة
  • فرص الامتحان : فرصة واحدة على دورين ، فرصة الدور الاول ثم فرصة الدور الثاني بنصف الدرجة النهائية وتكون في حالة الرسوب في مادة او مادتين فقط ، وخلاف ذلك تتم إعادة العام الدراسي في مواد الرسوب فقط
  • يتم حساب مجموع الطالب طبقا لمجموع المواد في السنة النهائية (3 ثانوي) عند إلتحاقه بالجامعات

نظام البكالوريا المصرية

 

  • يدرس الطالب 3 مواد اساسية في 2 ثانوي (بجميع المسارات) ومادة واحدة يختارها الطالب حسب مساره .. وفي 3 ثانوي يدرس الطالب مادة التربية الدينية بجميع المسارات بالاضافة لمادتين اساسيتين بكل شعبة ليكون اجمالي عدد مواد الصفين 6 مواد + مادة التربية الدينية التي لاتضاف للمجموع
  • يتم تحديد المسار بدءا من 2 ثانوي من 4 مسارات (الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الاعمال - الاداب والفنون) … ويجوز التحويل بين المسارات المختلفة بتعديل المواد الاختيارية
  • محاولات الامتحان : يمنح الطالب أكثر من محاولة للامتحان بواقع 4 محاولات في 2 ثانوي و محاولتين في 3 ثانوي
  • يتم حساب مجموع الطالب طبقا لمجموع أعلى الدرجات (طبقا للمحاولات المختلفة) في كل مادة من مواد 2 ثانوي و 3 ثانوي عند إلتحاقه بالتعليم العالي

وتؤكد استمارة رغبات أولى ثانوي على أن كل من نظام الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يخضع لذات القواعد والاشتراطات المطبقة لللالتحاق بالجامعات دون وجود أي اختلافات فيما بينهما

وفي نهاية استمارة رغبات أولى ثانوي يكون على الطالب تحديد رغبته بين الثانوية العامة و البكالوريا المصرية ، ثم يتم تسجيل (توقيع الطالب - توقيع ولي الأمر  - توقيع مدير المدرسة )

وزارة التربية والتعليم البكالوريا المصرية البكالوريا الثانوية العامة

