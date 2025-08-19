مؤسس "حوار مجتمعي تربوي" تطالب بتعميم البكالوريا وإتاحة الثانوية العامة للراسبين فقط

أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي في بيان رسمي لها ، أنها تطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإقرار نظام البكالوريا المصرية لجميع طلاب الصف الأول الثانوي بدلا من إتاحة الاختيار بينه و بين الثانوية العامة.

وقالت منى أبو غالي : طالما أن البكالوريا مشروع دولة تقرر بدء تطبيقه رسميا في المدارس ، فلا داعي من تطبيق أكثر من نظام على دفعة واحدة لضمان أن يكون جميع الطلاب سواسية في الدراسة والالتحاق بالجامعات.

وقالت منى أبو غالي في بيانها : من الأفضل الاكتفاء بإتاحة نظام الثانوية العامة فقط للطلاب الراسبين هذا العام.

البكالوريا في قانون التعليم

أكدت تعديلات قانون التعليم ، على أن يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

وبحسب تعديلات قانون التعليم أيضا ، تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة.

وقالت تعديلات قانون التعليم : يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

وأضافت تعديلات قانون التعليم : تعقد امتحانات البكالوريا المصرية في المرة الأولى مجانا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة ، ولوزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بزيادة هذا الحد تدريجيا على ألا يتجاوز مجموع الرسوم 400 جنيه للمادة الواحدة.